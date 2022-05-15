Незадовго до цього спортсменка оголосила про перерву в сезоні через проблеми зі спиною.

Перша ракетка України Еліна Світоліна та її чоловік французький тенісист Гаель Монфіс чекають дитину. Про це сама Світоліна розповіла на сторінці в Instagram.

За словами Еліни, поповнення буде вже в жовтні 2022 року - Еліна чекає дівчинку.

"З серцем, повним любові і щастя, ми раді оголосити про те, що чекаємо народження дочки в жовтні", – написала Світоліна.

Відзначимо, що незадовго до цього спортсменка оголосила про перерву в сезоні через проблеми зі спиною.

"Ух ти!! Вітаю 🎉; вітаю 🥰 🥰 🥰 дуже рада за вашу сім'ю✨❤️✨; дівчинка, став і зіставляй! ❤️ ❤ ️ Вітаємо; Вітаємо!!! Чудові новини!!!🥰 💕 💖 💖 💖 💖 ; Світ стане щасливішим: вітаємо, хлопці; вітаю!!! Так схвильований!😍 ; Великі привітання 😍 насолоджуйтесь цим прекрасним моментом " - пишуть в мережі.

Нагадаємо, влітку 2021 року Світоліна вийшла заміж за свого бойфренда Гаеля Монфіса, теж тенісиста. Весілля зіграли в місті Ньон в Швейцарії.

Раніше Світоліна поділилася особистим в інтерв'ю ведучому славі Дьоміну (відповідні кадри опубліковані в Instagram шоумена). Тенісистка розповіла, який найдорожчий подарунок від чоловіка-француза вона отримувала.

"Ось це обручка, - Еліна похвалилася розкішною прикрасою на безіменному пальчику, яке дорожче машини.

Крім того, Гаель подарував своїй обраниці новеньке авто.

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