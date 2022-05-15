Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж французский теннисист Гаэль Монфис ждут ребенка. Об этом сама Свитолина рассказала на странице в Инстаграм.
По словам Элины, пополнение будет уже в октябре 2022 года - Элина ждет девочку.
"С сердцем, полным любви и счастья, мы рады объявить о том, что ждем рождения дочери в октябре", – написала Свитолина.
Отметим, что незадолго до этого спортсменка объявила о перерыве в сезоне из-за проблем со спиной.
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«Ух ты!! Поздравляю 🎉; Поздравляю 🥰🥰🥰 Очень рада за вашу семью ✨❤️✨; Девочка, ставь и сопоставляй! ❤️❤️Поздравляем; Поздравляем!!! Отличные новости!!!🥰💕💖💖💖💖; Мир станет счастливее: поздравляем, ребята; Поздравляю!!! Так взволнован!😍; Большие поздравления 😍 наслаждайтесь этим прекрасным моментом» - пишут в сети.
Напомним, летом 2021 года Свитолина вышла замуж за своего бойфренда Гаэля Монфиса, тоже теннисиста. Свадьбу сыграли в городе Ньон в Швейцарии.
Ранее Свитолина поделилась личным в интервью ведущему Славе Демину (соответствующие кадры опубликованы в Инстаграм шоумена). Теннисистка рассказала, какой самый дорогой подарок от мужа-француза она получала.
"Вот это кольцо обручальное, - Элина похвасталась роскошным украшением на безымянном пальчике, которое дороже машины.
Кроме того, Гаэль подарил своей избраннице новенькое авто.
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