Незадолго до этого спортсменка объявила о перерыве в сезоне из-за проблем со спиной.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж французский теннисист Гаэль Монфис ждут ребенка. Об этом сама Свитолина рассказала на странице в Инстаграм.

По словам Элины, пополнение будет уже в октябре 2022 года - Элина ждет девочку.

"С сердцем, полным любви и счастья, мы рады объявить о том, что ждем рождения дочери в октябре", – написала Свитолина.

Отметим, что незадолго до этого спортсменка объявила о перерыве в сезоне из-за проблем со спиной.

«Ух ты!! Поздравляю 🎉; Поздравляю 🥰🥰🥰 Очень рада за вашу семью ✨❤️✨; Девочка, ставь и сопоставляй! ❤️❤️Поздравляем; Поздравляем!!! Отличные новости!!!🥰💕💖💖💖💖; Мир станет счастливее: поздравляем, ребята; Поздравляю!!! Так взволнован!😍; Большие поздравления 😍 наслаждайтесь этим прекрасным моментом» - пишут в сети.

Напомним, летом 2021 года Свитолина вышла замуж за своего бойфренда Гаэля Монфиса, тоже теннисиста. Свадьбу сыграли в городе Ньон в Швейцарии.

Ранее Свитолина поделилась личным в интервью ведущему Славе Демину (соответствующие кадры опубликованы в Инстаграм шоумена). Теннисистка рассказала, какой самый дорогой подарок от мужа-француза она получала.

"Вот это кольцо обручальное, - Элина похвасталась роскошным украшением на безымянном пальчике, которое дороже машины.

Кроме того, Гаэль подарил своей избраннице новенькое авто.

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