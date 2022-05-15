Голова українського журі на "Євробаченні-2022" Вадим Лисиця вибачився за 0 балів від нашої країни для Польщі і пояснив, як проходило голосування.

На конкурсі члени Національного Журі виставляли іншим країнам не бали, а позицію, розповів лисиця на прес-конференції в онлайн-форматі від «Суспільного», повідомляє "Детектор медіа".

За словами Лисиці, під час голосування журі розставляло номери різних країн по позиціях: 1 – за кращий виступ, 24 – за найгірше. Члени журі відправляли свої рішення організаторам, які їх підсумовували і формували бали – від «1» до «12».

"Я не знав, який буде результат, сам побачив його під час прямого ефіру. Я перепрошую перед польським народом. Все зроблено чесно і прозоро, я нічого змінити не можу", - звернувся до поляків глава українського журі.

Він додав, що перед конкурсом журі попереджали про те, що при голосуванні вони не повинні враховувати політичний фактор.

Зазначимо, що Польща віддала Україні на «Євробаченні» 12 балів, тоді як українському журі у відповідь не дало польському Виконавцю Ochman жодного бала. Втім, українські телеглядачі вирішили по-іншому і також відплатили полякам 12 балами. У соцмережах багато простих українців і публічні люди назвали таке рішення нашого журі «ганьбою» з урахуванням того, як активно Польща підтримувала Україну в усіх сферах останнім часом.

До складу українського журі увійшли звукорежисер та музичний продюсер Вадим Лисиця, соліст вокальної формації «Піккардійська терція» Андрій Капраль, художній керівник академічного інструментального ансамблю «Високий Замок» Андрій Яцков та співачка Ірина Федишин.

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