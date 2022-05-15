Глава украинского жюри на «Евровидении-2022» Вадим Лисица извинился за 0 баллов от нашей страны для Польши и объяснил, как проходило голосование.

На конкурсе члены национального жюри выставляли другим странам не баллы, а позицию, рассказал Лисица на пресс-конференции в онлайн-формате от «Суспільного», сообщает «Детектор медіа».

По словам Лисицы, во время голосования жюри расставляло номера разных стран по позициям: 1 – за лучшее выступление, 24 – за самое плохое. Члены жюри отправляли свои решения организаторам, которые их суммировали и формировали баллы – от «1» до «12».

«Я не знал, каков будет результат, сам увидел его во время прямого эфира. Я извиняюсь перед польским народом. Все сделано честно и прозрачно, я ничего изменить не могу», - обратился к полякам глава украинского жюри.

Он добавил, что перед конкурсом жюри предупреждали о том, что при голосовании они не должны учитывать политический фактор.

Отметим, что Польша отдала Украине на «Евровидении» 12 баллов, в то время как украинской жюри в ответ не дало польскому исполнителю Ochman ни одного балла. Впрочем, украинские телезрители решили по-другому и также отплатили полякам 12 баллами. В соцсетях многие простые украинцы и публичные люди назвали такое решение нашего жюри «позором» с учетом того, как активно Польша поддерживала Украину во всех сферах в последнее время.

В состав украинского жюри вошли звукорежиссер и музыкальный продюсер Вадим Лисица, солист вокальной формации «Піккардійська терція» Андрей Капраль, художественный руководитель Академического инструментального ансамбля «Високий Замок» Андрей Яцков и певица Ирина Федишин.

Напомним, Лобода бурно отреагировала на победу Kalush Orchestra.

Как сообщала Politeka, звезда шоу "Маска" Остапчук жестко прошелся по ведущему "Евровидения", который не дал слово Kalush.

Также Politeka писала, что украинцы взбунтовались против своего жюри на Евровидении из-за баллов Польше.