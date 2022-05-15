Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Также звезда вел Евровидение в 2017 году в Киеве. Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
В этот раз Остапчук решил обратить внимание на ведущего "Евровидения", который сначала собирался дать микрофон группе Kalush, а потом резко передумал.
"Вы заметили, как ведущий подошел к нашей команде. Уже передал микрофон и забрал назад", - написано было на кадрах.
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На втором сторис Остапчук запостил мэм с этим микрофоном, подписав его:
"Ну реально, что за фигня? Чего тогда подходить? И це не комментирует ни ведущий, ни диктор".
После этого Владимир вообще предложил его внести в базу "Миротворец".
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