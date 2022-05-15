Звезда шоу "Маска" Владимир Остапчук отреагировал на конфуз ведущего "Евровидения", который подошел к Kalush и собирался дать микрофон, но в итоге передумал.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Также звезда вел Евровидение в 2017 году в Киеве. Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В этот раз Остапчук решил обратить внимание на ведущего "Евровидения", который сначала собирался дать микрофон группе Kalush, а потом резко передумал.

"Вы заметили, как ведущий подошел к нашей команде. Уже передал микрофон и забрал назад", - написано было на кадрах.

На втором сторис Остапчук запостил мэм с этим микрофоном, подписав его:

"Ну реально, что за фигня? Чего тогда подходить? И це не комментирует ни ведущий, ни диктор".

После этого Владимир вообще предложил его внести в базу "Миротворец".

Напомним, жена ведущего "Маски" Остапчука показала, как с мужем коротает вечер выходного

А еще Politeka сообщала, что жена ведущего "Маски" Остапчука призналась кто ей помогал, пока она находилась вдали от дома

Также Politeka писала, что жена Остапчука приструнила россиян, которые молят о прощении



