У день народження Олега Псюка Катя Осадча ще раз подякувала гурту за перемогу на Євробаченні.

Відома українська телеведуча Катя Осадча, яка зараз займається своїм проектом з пошуку безвісти зниклих людей в зоні бойових дій, продовжує стежити за світською обстановкою і часто ділиться в Instagram яскравими кадрами.

Так, цього разу телезірка вирішила ще раз привітати групу Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні, а також окремо привітати фронтмена колективу Олега Псюка з його днем народження. Як виявилося, 16 травня, реп-виконавець відзначає своє 28-річчя.

У своїх Instagram-сторіс Осадча опублікувала фото, яке раніше виклав у Мережу Олег, і підписала: "З Днем народження! Спасибі за перемогу".

Відзначимо, що сам Псюк вирішив розповісти трохи про себе в свій день народження. Виконавець опублікував фото з кубком Євробачення, а також написав:

"Народившись в Калуші я отримав багато властивої емпірики і було не так просто її урізноманітнити. Протягом усього мого життя я змінювався, змінювалися думки і пріоритети, але завжди були кілька якостей, які мною рухали і які я ніколи ні на що не проміняв. Працьовитість, цікавість і моє захаращення у всьому, за що б я не брався. Спасибі, що ви завжди зі мною, це тільки початок".

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