Відомий актор і комік з "Квартал 95" Юрій Ткач залишався в Україні, поки його дружина Вікторія з маленькою донькою Лізою поїхали від війни. Однак, тепер, через два місяці, сім'я возз'єдналася. Кадри довгоочікуваної зустрічі дружина артистка виклала у своєму Instagram.

На відео можна побачити, як маленька Ліза біжить в обійми до батька, а за нею приспівує і сама Вікторія. Вони міцно втрьох обіймаються, а на очах у всіх видніються сльози. Виглядає цей момент дуже мило і трепетно.

У підписі до публікації Вікторія Ткач написала: "Вперше для нас була розлука довжиною в два місяці. Зараз зустріч, тільки на два дні. І знову розлука, тепер не так довго, але все ж. Я дуже люблю тебе, мій Ткач @yuriy_tkach. І хочу, щоб ти завжди пам'ятав, без тебе не хочу, не можу, не буду!". Розчулені користувачі почали коментувати відео сімейства ткачів і їх зустріч, у багатьох теж сльози на очах від цих кадрів.

Нагадаємо, "Євробачення-2023": учасник Kalush Orchestra запропонував місто для проведення конкурсу.

Як повідомляла Politeka, Переможець "Холостячки" Еллерт розгнівав українців, кадри: "Наводять порчу...".

Також Politeka писала, що Осадча з посмішкою показала частинку щастя в Україні: "Це якийсь дисонанс".