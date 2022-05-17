Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - украинский блогер и сценарист студии "Квартал 95". Александр решил испытать свою удачу на проекте "Холостячка" с Ксенией Мишиной и победил, но пара не смогла пройти испытание временем. Сейчас юморист активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным, а в этот раз рассказал, из-за чего украинцы гневаются.

"Так, всем привет. Мой вчерашний пост вызвал невероятный отзыв в комментариях, там что-то удивительное происходит. Потому я туда боюсь заходить, там могут съесть, оторвать у тебя все что есть, потом пришить и снова разорвать. Там рассказывают, где находится российский корабль, там наводят порчу. Осторожно, осторожно в комментариях, пожалуйста", - сказал Эллерт.

Напомним, Эллерт из "Холостячки" с новой стрижкой резко отшил критиков

А еще Politeka сообщала, что победитель "Холостячки" Эллерт рассказал украинцам, что в них изменилось

Также Politeka писала, что друг Эллерта Рыбак ответил, почему не собирается бежать из Украины



