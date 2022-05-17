Известная украинская ведущая Катя Осадчая наглядно показала, чем отличается эта весна от других.

Как пишет Politeka.net, шоувумен поделилась в своем Инстаграм новым постом.

Осадчая заметила, что этой весной, как никогда, много ярких цветов.

«В этом году весна по-особому яркая и цветущая, будто пытается утешить нас, показать, что природа восстанавливается, что ветви становятся красивыми кустами, что так и наша Украина восстановится и расцветет», - написала Осадчая.

Она поделилась фото и видео, на которых наглядно продемонстрировала, как красиво выглядят цветы. На одном из снимков ведущая с улыбкой позировала рядом с веткой цветущей сирени.

В то же время Осадчая заметила, что во всем этом есть некий диссонанс.

«Когда цветут яблони на руинах домов это какой-то ужасный диссонанс. И я каждый раз ловлю себя на мысли, что война и цветущая природа - диссонанс, но природа умеет жить вопреки всему…», - заметила ведущая.

Поклонники Осадчей не смогли пройти мимо.

«Природа живёт! и мы обязаны жить и верить в победу», «Катя, спасибо вам за частичку Украины», «Очень красивые цветочки», «Катерина, какая же вы прекрасная. Вдохновляете и поддерживаете своими публикациями», - пишут люди.

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