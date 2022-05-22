Як пише Politeka.net, 25-річний Костянтин Бочаров (справжнє ім'я виконавця) висловив свою позицію в інтерв'ю Славі Дьоміну.

На питання про те, чи буде він в майбутньому виконувати пісні російською мовою, MELOVIN зі сміхом заявив, що Особистого у нього проблем в цьому плані немає, адже в його репертуарі всього одна така пісня.

Що стосується інших українських артистів, співак вважає, що їм у майбутньому було б бажано переглянути свій репертуар і перекласти пісні українською мовою.

«Я думаю, що можна було б їх перекласти і не співати російською мовою. Взагалі Російська мова і у мене, і у всіх моїх друзів, і у всієї моєї сім'ї, і у всіх моїх російськомовних друзів зараз викликає дуже негативні емоції», - зізнався артист.

Він розповів про те, що напередодні з ним у Польщі стався курйозний випадок. Вони їхали на пароплаві з друзями, а за ними сиділа російськомовна компанія. Почувши українську мову, російськомовні почали їх провокувати і звинувачувати в тому, що війна почалася через них. Один з провокаторів при цьому стверджував, що він з Одеси. На це MELOVIN відповів, що теж одесит.

За словами співака, за підсумками «дискусії» з цією компанією один з них вибачився перед MELOVIN-ом і його друзями, але тільки один.

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