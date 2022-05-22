Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - победительница "Холостяка" с Никитой Добрыниным, которая стала полярной лишь благодаря шоу, хотя о самом проекте не любит упоминать и предпочитает рассказывать о буднях и ребенке, как и все другие блогеры. В этот раз Квиткова пожаловалась на проблемы после рождения сына.
Как известно, за время беременности Даша набрала 30 килограмм и продолжает все еще сбрасывать их. У девушки поинтересовались поклонники, что сейчас с ее весом.
"59 вес, он уходит очень сложно, больше см уходят сами. Но проблемные зоны уходят дольше всего" - говорит Квиткова.
Тем не менее, ее проблема со здоровьем остается с периода беременности. Дело в том, что Даша уже давно жалуется на проблемы со спиной и поэтому теперь мужу даже приходится ей помогать делать специальный массаж.
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"Ужас со спиной. Это одна из причин, почему сейчас не можем планировать второго ребенка, моя спина просто не выдержит. У меня вчера поднялась температура, так я плохо себя чувствовала, потому что просто не могла разогнуться. Спина просто умирает, ибо каждый день на мне висит маленькое счастье в 12 кг, 86 см роста. Я сейчас занимаюсь тем, что восстанавливаю спину. Массажи, корсеты, растяжки, спорт и т. д", - написала Квиткова.
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