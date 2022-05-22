Известная телеведущая Леся Никитюк, которая с началом войны в Украине не уехала за границу и активно занялась волонтерством, поделилась с поклонниками своими переживаниями, а заодно и гордостью.

В Instagram-сторис Леся рассказала поклонникам, что каждое ее утро начинается со слез. Сначала из-за минуты молчания по погибшим в войне, затем после просмотра новостей. Однако, в этот раз она плакала еще и от переполняющей ее гордости.

"Доброе утро, друзья! Не знаю, как вы. Хотя… знаю, как вы, как и мы все одинаково сейчас. У меня каждое утро просто начинается со слез. Начиная с минуты молчания, с того видео… Дальше я смотрю новости, это второй этап слез. А сегодня еще добавились слезы, такой, знаете, гордости и радости, сейчас объясню отчего. На днях рассказала вам о подписчице Лене из Эстонии, которая нам помогает. Она мне сегодня пишет, говорит: "Леся, тысячи твоих подписчиков написали мне в директ "Спасибо". И это настолько мотивирует, так поддерживает, что мы сейчас вместе. И вы своими действиями, дорогие подписчики, Лесю – раскисшую тряпку, вот так вот взяли, встрепенули и сказали: "Соберись!". Все будет Украина!", - рассказала Никитюк в своих сторис.

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