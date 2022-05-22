Как пишет Politeka.net, Тина Кароль сейчас активно ездит по миру, запланировала множество благотворительных концертов и часто посещает важные мероприятия. В этот раз Кароль рассказала, как посетила церемонию награждения на Каннском фестивале.

«Нам удалось! 💪🏻 На Каннском фестивале вместе с @goldenglobes собрали 75 000$ в поддержку и развитие киноиндустрии Украины 🇺🇦💞🥺 Особо хочу поблагодарить @helen.hoehne, что так же смела и на стороне света, как и украинцы. Спасибо @deadline за организацию!

Спасибо за встречу и поддержку. Ну и, конечно, невозможно было не увидеться с нашим "светским львом", @loveyoustepan, который кстати получил премию World influencers and bloggers Awards, за что поздравляем твою хозяйку и тебя. Ваша история эвакуации меня тронула до тревоги в сердце. А я, в свою очередь, всех уверяю – все будет Украина!» - рассказала Кароль под подборкой новых кадров.

Также успевает Кароль давать интервью и рассказывать о ситуации в стране.

«Война — это не блокбастер, это дерзкий произвол, целью которого является уничтожение нации. Но благодаря мужеству украинского народа, мощной украинской армии, поддержке всего мира в целом и каждого человека отдельно — Украина победит и станет самой мощной страной Европы», — высказалась Кароль.