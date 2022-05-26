Артистка часто викладає в мережу кадри зі свого життя після початку війни, і цього разу дала корисну пораду шанувальникам.

Популярна українська співачка і телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою виконавця Дзідзьо, часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram. Оля не соромиться показувати себе без макіяжу і сценічних образів, демонструючи природність і домашні кадри.

Так, цього разу зірка виклала в інста-сторіс ранкові кадри, на яких постала в домашньому образі і без гриму. На ній затишна строката кофта, волосся недбало зібрані, а на обличчі немає макіяжу.

У сторіс Оля розповіла, що їй часто пишуть шанувальники і розповідають про свої депресивні стани через війну. Так, артистка порадила передплатникам пройти спеціальний тест, і якщо виявиться депресія, то рекомендує обов'язково звернутися до фахівців.

"Не бійтеся просити про допомогу. Шукати фахівців і допомагати собі. Коли складно - дій як в літаку: спочатку маску на себе, а потім на тих, хто поруч. Тому що, коли ти в ауті, ти не зможеш допомогти нікому", - підписала одну з сторіс Цибульська.

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