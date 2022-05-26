Артистка часто выкладывает в сеть кадры из своей жизни после начала войны, и в этот раз дала полезный совет поклонникам.

Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой исполнителя Дзидзьо, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Оля не стесняется показывать себя без макияжа и сценических образов, демонстрируя естественность и домашние кадры.

Так, в этот раз звезда выложила в инста-сторис утренние кадры, на которых предстала в домашнем образе и без грима. На ней уютная пестрая кофта, волосы небрежно собраны, а на лице нет макияжа.

В сторис Оля рассказала, что ей часто пишут поклонники и рассказывают о своих депрессивных состояниях из-за войны. Так, артистка посоветовала подписчикам пройти специальный тест, и если выявится депрессия, то рекомендует обязательно обратиться к специалистам.

"Не бойтесь просить о помощи. Искать специалистов и помогать себе. Когда сложно – действуй как в самолете: сначала маску на себя, а затем на тех, кто рядом. Потому что, когда ты в ауте, ты не сможешь помочь никому", - подписала одну из сторис Цибульская.

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