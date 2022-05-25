Популярная украинская певица Джамала, которая сейчас активно гастролирует за границей, собирая средства на благотворительных концертах, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети кадры из Нью-Йорка, а также рассказала, как ее накрыли эмоции отчаянья спустя три месяца войны в Украине.

"Непросто описать свое состояние в эти два дня, но попытаюсь подобрать слова. В Нью-Йорке участвовала в Global Citizen Now: выступление и открытое интервью. Финалом стало мероприятие в Carnegie Hall. Лучшие музыканты в Нью-Йорке собрались, чтобы собрать средства на медицинские нужды Украины. И именно во время этой поездки меня сильно накрыло. Было тяжело. Впервые за 3 месяца войны одержало отчаяние. Сама себе не хотела в этом признаваться, но есть как есть. Все 90 дней нас постоянно качает из стороны в сторону эмоционально", - рассказала Джамала.

Она призналась, что именно вечер в Carnegie Hall спас ее от пропасти уныния. Там она увидела, как лучшие творческие люд мира объединяются для помощи Украине.

"Ицхак Перлман божественно играл на скрипке, а ведущий Ричард Гир постоянно говорил о единении и поддержке. Тогда у меня постоянно муравьи шли кожей – от благодарности. 90 дней самые крутые люди мира сражаются с нами против зла. Несомненно, у зла просто нет шансов", - написала артистка.

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