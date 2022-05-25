Как сообщает Politeka.net, 25 мая — день рождения одной из самых известных телеведущих Украины Маши Ефросининой. В этом году праздник омрачила война, которую начала россия против Украины. Как уточнила телеведущая в своих Сториз, сейчас она находится за 1000 км от дома.
Маша Ефросинина призналась, что впервые за 20 лет не муж приносит ей цветы в праздничное утро. Прямо в постель принес шикарный букет ее маленький сынишка Саша.
"Двадцать лет мой день рождения начинается с цветов от мужа! Но сегодня, когда мы в тысячах киллометров друг от друга, наш сын не дал прерваться этой традиции", - написала телеведущая.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
"Путин оценил жизнь моего сына в пять миллионов": мать российского солдата раскрыла, почему молчат другие
Раньше не выйдет: эксперт раскрыл возможные сроки парада Победы на Крещатике
Бесплатные ноутбуки для украинцев, в Минцифре сообщили о новом виде помощи: кто получит
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Маша Ефросинина рассматривая букет благодарит любимого сына и отмечает, что он первый, кто ее поздравил. Семилетний Саша с детской непосредственностью признался, что заплатил за букет для мамы "за свои деньги".
Напомним, Ефросинина с гербом на сердце удивила переменами во внешности.
Как сообщала Politeka, Ефросинина рассказала, почему еще не опустила руки вдали от дома.
Также Politeka писала, Ефросинина резко высказалась о последних событиях в стране.