Телеведущая Маша Ефросинина сейчас находится за 1000 км от дома и мужа.

Как сообщает Politeka.net, 25 мая — день рождения одной из самых известных телеведущих Украины Маши Ефросининой. В этом году праздник омрачила война, которую начала россия против Украины. Как уточнила телеведущая в своих Сториз, сейчас она находится за 1000 км от дома.

Маша Ефросинина призналась, что впервые за 20 лет не муж приносит ей цветы в праздничное утро. Прямо в постель принес шикарный букет ее маленький сынишка Саша.

"Двадцать лет мой день рождения начинается с цветов от мужа! Но сегодня, когда мы в тысячах киллометров друг от друга, наш сын не дал прерваться этой традиции", - написала телеведущая.

Маша Ефросинина рассматривая букет благодарит любимого сына и отмечает, что он первый, кто ее поздравил. Семилетний Саша с детской непосредственностью признался, что заплатил за букет для мамы "за свои деньги".

Напомним, Ефросинина с гербом на сердце удивила переменами во внешности.

Как сообщала Politeka, Ефросинина рассказала, почему еще не опустила руки вдали от дома.

Также Politeka писала, Ефросинина резко высказалась о последних событиях в стране.