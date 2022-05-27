Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею першого сезону шоу "Холостячка", виїхала з країни ще до вторгнення рф через контракт на зйомки нового серіалу. Тому також Мішина забрала і сина, імовірно, закордоном вони будуть півроку.

Зараз Ксенія також активно стежить за ситуацією в нашій країні і також нерідко висловлює обурення через різні ситуації. В цей раз Мішину обурила поведінка дівчини, яка відмовляється обслуговувати людей, які розмовляють російською мовою.

"Якщо російськомовний українець -то тепер не українець??? Я відчуваю злість і обурення до людей, які поділяють нас в такий час. Якщо у тебе половина життя російською мовою, це не означає, що ти недостойний елементарної послуги!

Абсолютна тупість і неповага до людей, в тому числі, які захищають, люблять і воюють за Україну, маючи російськомовне минуле! Не за це ми зараз воюємо. Так, мова важлива, це наша ідентичність, але ще важливіше свобода і повага" - влаштувала скандал Мішина через небажання дівчини обслуговувати клієнтів російською мовою.

Ксенія поділилася в Instagram-сторіс, що побувала на тренуванні, і розповіла, що перейшла на спорт-режим, так що тепер часто п'є воду. До того ж, артистка рекомендує це робити всім.

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