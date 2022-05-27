Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была героиней первого сезона шоу "Холостячка", уехала из страны еще до вторжения рф из-за контракта на съемки нового сериала. Поэтому также Мишина забрала и сына, предположительно, заграницей они будут полгода.

Сейчас Ксения также активно следит за ситуацией в нашей стране и также нередко выражает возмущение из-за разных ситуаций. В этот раз Мишину возмутило поведение девушки, отказывающейся обслуживать людей, разговаривающих на русском языке.

«Если русскоязычный украинец – то теперь не украинец??? Я испытываю злость и негодование к людям, которые разделяют нас в такое время. Если у тебя половина жизни на русском языке, это не означает, что ты недостоин элементарной услуги!

Абсолютная тупость и неуважение к людям, в том числе, которые защищают, любят и воюют за Украину, имея русскоязычное прошлое! Не за это мы сейчас воюем. Да, язык важен, это наша идентичность, но еще важнее свобода и уважение» - устроила скандал Мишина из-за нежелания девушки обслуживать клиентов на русском языке.

Ксения поделилась в Instagram-сторис, что побывала на тренировке, и рассказала, что перешла на спорт-режим, так что теперь часто пьет воду. К тому же, артистка рекомендует это делать всем.

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