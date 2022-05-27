Артистка поділилася чарівним фото з близнючками і чоловіком мільярдером, і зізналася, про що молиться.

Відома українська співачка Камалія, яку називають найбагатшою в Україні, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка показала миле фото з чоловіком Мохаммадом Захуром і дочками-близнючками, а в підписі до нього привітала дітей і батьків зі святом Останнього дзвоника.

На фотографії щасливе сімейство відображено на дитячому майданчику, всі вони забралися на різнокольорову гірку і мило позують фотографу. Струнка Камалія в темному спортивному вбранні розпустила довге волосся, а на її обличчі сяє посмішка. Втім, дочки і чоловік теж посміхаються в об'єктив.

У підписі до публікації Камалія написала: "У День останнього дзвоника молюся, щоб 1 вересня наші дітки зустрілися за партами в мирній незалежній Україні".

Користувачі тут же почали коментувати фото співачки з її сім'єю, приєднуючись до молитов. "Дай Бог, щоб так і було", "Які ви молодці! Ми всі до цього прагнемо! Родинної злагоди та миру!", "Ми всі за це молимося! Слава Україні! Слава нашим Героям!", "Чарівні", "Прекрасна сім'я!", "Яка мила ваша сім'я!", "Молимося, нам ще в перший клас йти", "Красива сім'я! Любові, щастя і благополуччя вам!", "Щастя Вашій родині! Все буде Україна!",- пишуть в коментарях.

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