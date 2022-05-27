Известный исполнитель и шоумен рассказал, что его снимки соцсеть Instagram начала блокировать по непонятным причинам.

Популярный украинский певец, шоумен и комик Владимир Дантес, который недавно развелся со звездной женой Надей Дорофеевой после 11 лет отношений, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Однако, в этот раз артист рассказал в сторис, что соцсеть начала блокировать некоторые его публикации по непонятным причинам.

Дантес показал скриншот с сообщением от администрации соцсети о блокировке его контента. Затем временно закрыл свой профиль, а теперь вышел на связь и рассказал, что кто-то кидает жалобы на его публикации, из-за чего соцсеть их блокирует.

"Закрыл пока свой аккаунт, потому что кто-то кидает на меня заявления, будто бы я что-то нарушаю. Идите нах*й", - сказал Владимир в сторис, обращаясь к тем, кто кидает на него жалобы.

"На меня кидают заявления, будто я что-то нарушил. Закрыл аккаунт", - подписал эту сторис Дантес.

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