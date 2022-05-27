Известная украинская певица Камалия, которую называют самой богатой в Украине, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда показала милое фото с мужем Мохаммадом Захуром и дочерями-близняшками, а в подписи к нему поздравила детей и родителей с праздником Последнего звонка.

На фотографии счастливое семейство запечатлено на детской площадке, все они забрались на разноцветную горку и мило позируют фотографу. Стройная Камалия в темном спортивном наряде распустила длинные волосы, а на ее лице сияет улыбка. Впрочем, дочки и муж тоже улыбаются в объектив.

В подписи к публикации Камалия написала: "В День последнего звонка молюсь, чтобы 1 сентября наши детки встретились за партами в мирной независимой Украине".

Пользователи тут же принялись комментировать фото певицы с ее семьей, присоединяясь к молитвам. "Дай Бог, чтобы так и было", "Какие Вы молодцы! Мы все к этому стремимся! Семейного согласия и мира!", "Мы все за это молимся! Слава Украине! Слава нашим Героям!", "Волшебные", "Прекрасная семья!", "Какая милая ваша семья!", "Молимся, нам еще в первый класс идти", "Красивая семья! Любви, счастья и благополучия вам!", "Счастье Вашей семье! Все будет Украина!", - пишут в комментариях.

Напомним, Alyona Alyona не сдержалась и проболталась относительно разрыва с любимым: "Я уехала от него 23 февраля...".

Как сообщала Politeka, Солистка KAZKA Зарицкая нашла в Европе необычный магазин для украинцев: "Вот так здесь принимают...".

Также Politeka писала, что "На меня кидают заявления": экс-муж Дорофеевой Дантес столкнулся с неожиданной подставой.