Как сообщает Politeka.net, 29-летняя фронтвумен группы КAZKA Александра Зарицкая сейчас путешествует по Европе и дает благотворительные концерты. На данный момент она находится в Ирландии, о чем певица сообщила на своей странице в Инстаграм.
"Привет, друзья. Я нахожусь в Ирландии и завтра у нас концерт в Дублине. Будет очень много украинских артистов. И 100% от прибыли пойдет на нужды Украины", - рассказала Александра Зарицкая.
Певица уточнила, что сейчас находится в маленьком селе Уиклоу — графство на востоке Ирландии. Здесь она нашла магазин с украинским названием.
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"Здесь есть прекрасные магазины "Паляниця", в которых все бесплатно для украинцев. Вот так здесь принимают и вообще очень-очень классно", - поделилась своими впечатлениями знаменитость.
Для прогулки по городу Александра Зарицкая выбрала простую длинную футболку черного цвета и кепку в тон.
Напомним, солистка KAZKA Зарицкая показала, чего она лишилась из-за оккупантов.
Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая по примеру Никитюк порадовала украинцев.
Также Politeka писала, солистка KAZKA Зарицкая обратилась к украинцам, улетев в США.