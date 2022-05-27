Певица уточнила, что сейчас находится в маленьком селе Уиклоу — графство на востоке Ирландии.

Как сообщает Politeka.net, 29-летняя фронтвумен группы КAZKA Александра Зарицкая сейчас путешествует по Европе и дает благотворительные концерты. На данный момент она находится в Ирландии, о чем певица сообщила на своей странице в Инстаграм.

"Привет, друзья. Я нахожусь в Ирландии и завтра у нас концерт в Дублине. Будет очень много украинских артистов. И 100% от прибыли пойдет на нужды Украины", - рассказала Александра Зарицкая.

Певица уточнила, что сейчас находится в маленьком селе Уиклоу — графство на востоке Ирландии. Здесь она нашла магазин с украинским названием.

"Здесь есть прекрасные магазины "Паляниця", в которых все бесплатно для украинцев. Вот так здесь принимают и вообще очень-очень классно", - поделилась своими впечатлениями знаменитость.

Для прогулки по городу Александра Зарицкая выбрала простую длинную футболку черного цвета и кепку в тон.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая показала, чего она лишилась из-за оккупантов.

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая по примеру Никитюк порадовала украинцев.

Также Politeka писала, солистка KAZKA Зарицкая обратилась к украинцам, улетев в США.