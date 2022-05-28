Популярна телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка була співведучою Юрія Горбунова на "Танцях з зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася з фанатами радістю, що збулася її мрія – вона стала актрисою дубляжу в новому мультику.

Іванка опублікувала фото і відео зі студії звукозапису і показала, як все відбувалося, а в підписі до публікації розповіла про все.

"Збулася ще одна моя мрія - я озвучила персонажа анімації. Друзі, я довго мовчала, бо не мала права про це розповідати. Але тепер, коли мультик випустили в прокат, ділюся з вами першими. Я дуже давно мріяла про це. Мені завжди було цікаво спробувати, як це, говорити замість когось, кривлятися, вживатися в роль, коли тебе тільки чують.

І коли я отримала пропозицію озвучити Милу Білопухнасту з анімації «Поганці» від DreamWorks —була на 7 небі від щастя Анімація вже вийшла в прокат, а це означає, що ви разом зі своїми дітьми самостійно зможете подивитися її в кінотеатрах. Вони безпечні наскільки це можливо. У разі повітряної тривоги всі йдуть в притулок. Я буду вдячна вам за перегляд і відгук про мою роботу", - написала Онуфрійчук.

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