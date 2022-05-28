Популярная телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая была соведущей Юрия Горбунова на "Танцях з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась с фанатами радостью, что сбылась ее мечта – она стала актрисой дубляжа в новом мультике.

Иванка опубликовала фото и видео со студии звукозаписи и показала, как все происходило, а в подписи к публикации рассказала обо всем.

"Сбылась еще одна моя мечта – я озвучила персонажа анимации. Друзья, я долго молчала, потому что не имела права об этом рассказывать. Но теперь, когда мультик выпустили в прокат, делюсь с вами первыми. Я очень давно мечтала об этом. Мне всегда было интересно попробовать, каково это, говорить вместо кого-то, кривляться, употребляться в роль, когда тебя только слышат.

И когда я получила предложение озвучить Милу Белопухнасту по анимации "Поганцы" от DreamWorks – была на 7 небе от счастья. Анимация уже вышла в прокат, а это значит, что вы вместе со своими детьми самостоятельно сможете посмотреть ее в кинотеатрах. Они безопасны насколько это возможно. В случае воздушной тревоги все уходят в убежище. Я буду благодарна вам за просмотр и отзыв о моей работе", - написала Онуфрийчук.

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