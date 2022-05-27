Известная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась своими впечатлениями от выступления на благотворительной вечере в рамках Каннского кинофестиваля. По словам Саши, даже дождь и облачная погода не помешала душевному вечеру.
"Это был очень теплый и душевный вечер, который не испортили ни дождь, ни облака. В рамках Каннского кинофестиваля мы вместе с нашим другом @kadebostany_official выступили на вечере-аукционе в поддержку украинского кино. Мы пели под открытым небом на красивой локации Villa Rothschild Médiathèque Noailles, а когда погода внезапно испортилась и начался дождь, продолжили петь акапелльно в уютной библиотеке виллы. Изысканности и колорита придавали вышиванки от украинского бренда @etnodim. Было много уважаемых гостей, но чувствовалось, что собрались свои люди", - рассказала Александра.
Также певица поблагодарила Госкино и Украинский национальный павильон за приглашение и возможность приобщиться к помощи украинской киноиндустрии.
"Вместе мы собрали более 1.5 миллиона гривен, которые будут перечислены в поддержку кинодеятелей, которые сейчас защищают нашу страну на передовой. Слава Украине и ее героям! Вместе к победе!", - добавила Зарицкая.
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