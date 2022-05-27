Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где поделился новым рецептом молодой капусты.

"Молодая капуста в салате - это, конечно, хорошо, но есть и другие способы ее есть. Оно, запечь, например. Ничего более нежного и одновременно хрустящего ваш рот еще не видел. Кстати, в этом рецепте за соленость будут отвечать маринованные огурцы", - написал Клопотенко.

"Итак, отчетливо все по действиям. Берете молодую капусту, избавляетесь от верхних листиков и разрезаете головку на четверти. Выкладываете в форму разрезами вверх, поливаете маслом (у меня оливковое) и печете 25-30 минут при 180 градусах. Тем временем готовите соус: смешиваете 200г густого натурального йогурта с 1ч.л. американской горчицы и 1ч.л. французской горчицы в зернах. Потом, когда капуста спечется, дадите ей немного остыть, польете соусом и посыпаете нарезанными маринованными огурцами. Перец по вкусу. Цем", - добавил Клопотенко.

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