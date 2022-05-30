Популярна українська актриса і головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вирушила закордон на зйомки нового серіалу і також приступила до того, щоб привести фігуру в порядок. Цього разу артистка розповіла, хто саме допомагає їй триматися.
"Вже два роки я медитую по два рази на день. Скажу чесно, мені дуже допомагає триматися в цьому темпі мій наставник. Він увійшов у Моє життя в один з найскладніших періодів і погодився зі мною працювати.
Його Умовами було: повністю прибрати з життя – алкоголь, сигарети, мат, і кожен день робити медитації. Але мою придуркуватість ми так і не змогли прибрати» - розповіла Мішина.
Як можна помітити Мішина не забуває про себе, тому в Instagram показала, як дивиться за собою і приводить фігуру в порядок.
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"Після вчорашніх суперечок і діалогів в мережі сил вже зовсім немає. Нікуди без медитацій, основна частина життя, і пам'ятайте-правильно дихати животом. Ви ж знаєте, що велика кількість стресу, а саме гормону кортизолу, осідаючи в тілі, призводить до набряків, зайвої ваги, підвищує апетит і призводить до депресивних станів.
У перші два місяці війни я добре відчула на собі це і зрозуміла, що медитації не витягують, треба допомагати собі по-іншому», - ділиться Мішина.
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