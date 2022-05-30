Популярная украинская актриса и главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина отправилась заграницу на съемки нового сериала и также приступила к тому, чтобы привести фигуру в порядок. В этот раз артистка рассказала, кто именно помогает ей держаться.

«Уже два года я медитирую по два раза в день. Скажу честно, мне очень помогает держаться в этом темпе мой наставник. Он вошел в мою жизнь в один из самых сложных периодов и согласился со мной работать.

Его условиями было: полностью убрать из жизни – алкоголь, сигареты, мат, и каждый день делать медитации. Но мою придурковатость мы так и не смогли убрать» - рассказала Мишина.

Как можно заметить Мишина не забывает о себе, поэтому в Инстаграм показала, как смотрит за собой и приводит фигуру в порядок.

«После вчерашних споров и диалогов в сети сил уже совсем нет. Никуда без медитаций, основная часть жизни, и помните – правильно дышать животом. Вы же знаете, что большое количество стресса, а именно гормона кортизола, оседая в теле, приводит к отекам, лишнему весу, повышает аппетит и приводит к депрессивным состояниям.

В первые два месяца войны я хорошо ощутила на себе это и поняла, что медитации не вытаскивают, надо помогать себе по-другому», - делится Мишина.

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