Як пише Politeka.net, Молода дружина Віктора Павлика продовжує активно вести Instagram і розповідати про своє життя. Більше двох місяців вона жила поза Україною з сином і тепер вирішила повернутися, про що також повідомляє в мережі.

Цього разу Репяхова вирішила згадати, якими були її щасливі моменти два роки тому і яка вона тепер. З цього приводу дівчина опублікувала весільні кадри зі спеціальної фотосесії.

"Два дуже важливих роки в моєму житті. Одночасно важкі і щасливі. З дівчини в матусю ... ❤️ " - пише Репяхова.

У мережі підтримують: «весільний Наряд😍, плаття 🔥не завжди і дуже красиво 👏👏; Вітаю Вас 🥳 😍 Така красива 🌸 Нескінченного щастя Вам🕊✨; Катюша щирі вітання 🎉; Неймовірно гарні 😻😻; вам Щастя безмежного ❤️Будьте щасливі і всіх благ Вам!); Дуже красива і ніжна... 😘 ; Два роки, а як один день"»

Також в Instagram Репяхова часто розповідає про життя, про свої будні і про те, як проходить її день з дитиною. Цього разу вона поїхала на обслуговування в Єврове - Катерині не сподобалося, що багато служб на свята там не працюють.

При цьому лише вона одна не забрала з парковки свою машину заздалегідь і їй довелося викликати працівника, заплатити штраф і довго чекати, перш ніж вона забрала авто.

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