Как пишет Politeka.net, молодая жена Виктора Павлика продлжает активно вести Инстаграм и рассказывать о своей жизни. Более двух месяцев она жила вне Украины с сыном и теперь решила вернуться, о чем также сообщает в сети.

В этот раз Репяхова решила вспомнить, какими были ее счастливые моменты два года назад и какая она теперь. По этому поводу девушка опубликовала свадебные кадры из специальной фотосессии.

«Два очень важных года в моей жизни. Одновременно тяжелые и счастливые. Из девушки в мамочку…❤️» - пишет Репяхова.

В сети поддерживают: «Наряд свадебный😍, платье 🔥не обычно и очень красиво 👏👏; Поздравляю Вас 🥳 😍 Такая красивая 🌸 Бесконечного счастья Вам🕊✨; Катюша искренние поздравления 🎉; Невероятно хорошие 😻😻; Счастье вам безграничного ❤️Будьте счастливы и всех благ Вам!); Очень красивая и нежная... 😘; Два года, а как один день».

Также в Инстаграм Репяхова часто рассказывает о жизни, о своих буднях и о том, как проходит ее день с ребенком. В этот раз она поажловалась на обслуживание в Еврове - Катерине не понравилось, что многие службы на праздники там не работают.

При этом лишь она одна не забрала с парковки свою машину заранее и ей пришлось вызывать работника, заплатить штраф и долго ожидать, прежде чем она забрала авто.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика пожаловалась на свою жизнь с заболевшим сыном

А еще Politteka сообщала, что жена Виктора Павлика кинулась в больницу из-за маленького сына, грозил страшный диагноз

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика похвасталась модными нарядами, в которых разгуливает в Израиле