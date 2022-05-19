Как пишет Politeka.net Катя Репяхова с маленьким сыном сейчас находится с родными в Израиле, а Виктор Павлик остался в Украине и продолжает поддерживать страну. Сама Репяхова заявила, что едет к родственникам буквально на пару дней, однако спустя два песяца остается там и нередко нарывается на критику.

В этот раз подборка кадров из отдыха Репяховой с сыном не особо порадовала сеть, а больше разозлила, многих озадачило поведение Катерины, которая оставила мужа и поехала в Израиль на столь долгое время.

«Такая красота вокруг нас😍» - пишет Репяхова под подборкой моментов.

В сети отреагировали: «С этой войной не замечаешь как летит время и с ней и наша жизнь : ); Согласна)на все готовое)бабки зарабатывать в любимом городе; Потом приедешь на все готовое. Стыд; Как не стыдно лазить; И вообще, кому до этого должно быть дело? Если бы вы пекли пироги для ВСУ, то не имели бы времени на инстаграмм...».

Репяхова также рассказала о первых достижениях своего малыша.

"У Миши 8 зубов. Стоит сам без опоры, но не долго (3-5 секунд). Все больше понимает, что я ему говорю. Возьми, дай, например. Произносит много новых звуков", - пишет Катя.

Напомним, Виктор Павлик показал, как выглядел он с Могилевской в молодости: "неузнаваемые" фото.

Как сообщала Politeka, трагедия потрясла 55-летнего Павлика, певец в отчаянии.

Также Politeka писала, что Репяхова публично обратилась к единственной дочери Виктора Павлика.