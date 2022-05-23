Как пишет Politeka.net Катя Репяхова с маленьким сыном уехала из Украины, а также провела два месяца в Израиле у родственников, она уже собиралась отправиться обратно домой, однако с ее маленьким сыном приключилась беда.

«Простите, что я пропала. Я какая-то прибитая сегодня, всю ночь у Миши была температура. Он просто горел. Выехала к морю, даже сил краситься сегодня не было» - пожаловалась Репяхова.

По ее словам, последние два дня были очень тяжелые из-за ребенка, который внезапно заболел.

«Я с утра заметила, что когда беру на руки Мишу – он плачет. Если бы не один диагноз, который знакомый нашей семье, когда опухает ножка. Это болезнь передается через кровь, бактерия. Это разъедает кость, а у Миши как раз есть царапина.

У меня вся жизнь пролетела перед глазами. Под вечер температура 37,5. Нет аппетита, слабый.

Можете себе представить, что я ощутила, когда просчитала все строчки. Это тот страшный диагноз. Я очень сильно испугалась, еще и отлетаем. Я конечно рада, что ничего страшного не нашли." - рассказала Репяхова до этого, до самого отъезда она пережила много событий.

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