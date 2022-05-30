Як повідомляє Politeka.net, новий пост української співачки в Instagram викликав бурхливу реакцію. Лобода поділилася публікацією з нагоди Дня міста, який 29 травня відзначали в Києві.
Співачка, яка багато років тому перебралася до Росії, пізніше жила в іншій країні, але з початку війни підтримувала Україну і відкрито засуджувала злочинні дії росіян, зізналася, що зараз дуже сумує за Києвом.
У пості Лобода поділилася кадрами, на яких відпрацьовує танцювальні рухи.
"Києве. Одне з найкрасивіших і творчих міст на цій планеті тут ми творили і були щасливі ... люблю тебе і дуже сумую", - написала співачка.
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Втім, її пост зібрав далеко не найпозитивніші коментарі. Багато росіян, які до цього підтримували Лободу і вважали «своєю» співачкою, вийшли з себе через її слова про Київ.
"Давайте, Світлана, на батьківщину", "не сумуй! Їдь)). Страждалиця народна", "що сидимо, кого чекаємо.....уперед......ніхто не тримає", "ось і сиди там!!", "Ці соплі огидно дивитися!", "Ми за квитки за концерт з Німеччини хочемо назад повернути...раніше із задоволенням ходили...а зараз як це буде виглядати...ви будете кричати Слава Україні", "а гроші лопатами гребла з "фашистської" Росії ... не соромно?", "Вона нікому не потрібна", - пишуть оскаженілі росіяни.
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