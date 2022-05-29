Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда Нового канала. Звезда сейчас поддерживает семьи, которые бежали от войны. Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А сегодня, в День Киева, звезда показала, по чему скучает.
На фото Леся показала себя в стильном наряде.
"А еще скучаю по нашим снимальным павильонам Киева", - написала Леся.
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А на следующем фото телеведущая оказалась рядом с коллегой Сергеем Притулой.
"И даже за этим вот, что справа", - написала Леся.
Также звезда показала киевское руководство, за которым тоже скучает.
"И за Киевским руководством... Тоже скучаю", - добавила телеведущая в своем сторис.
Напомним, Леся Никитюк затронула самый главный вопрос интересующий украинцев
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