Светлана Лобода затосковала по родной земле и нарвалась на поток оскорблений со стороны россиян.

Как сообщает Politeka.net, новый пост украинской певицы в Инстаграм вызвал бурную реакцию. Лобода поделилась публикацией по случаю Дня города, который 29 мая отмечали в Киеве.

Певица, которая много лет назад перебралась в россию, позже жила в другой стране, но с начала войны поддерживала Украину и открыто осуждала преступные действия россиян, призналась, что сейчас очень скучает по Киеву.

В посте Лобода поделилась кадрами, на которых отрабатывает танцевальные движения.

«Киев. Один из самых красивых и творческих городов на этой планете здесь мы творили и были счастливы…люблю тебя и очень скучаю», - написала певица.

Впрочем, ее пост собрал далеко не самые позитивные комментарии. Многие россияне, которые до этого поддерживали Лободу и считали «своей» певицей, вышли из себя из-за ее слов о Киеве.

«Давайте, Светлана, на родину», «Не скучай! Приезжай)). Страдалица народная», «Что сидим, кого ждём.....вперёд......никто не держит», «Вот и сиди там!!», «Эти сопли противно смотреть!», «Мы за билеты за концерт из Германии хотим назад вернуть...раньше с удовольствием ходили...а сейчас как это будет выглядеть...вы будете кричать Слава Украине», «А деньги лопатами гребла с «фашистской» России… Не стыдно?», «Она никому не нужна», - пишут взбешенные россияне.

Напомним, Йовович и Кароль впечатлили видом в прозрачных платьях, украинцы определили лучшую.

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская показала себя на сцене почти 10 лет назад.

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