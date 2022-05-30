Как пишет Politeka.net, Тина Кароль не так давно примерила прозрачное желто-синее платье, выступая в Японии. А актриса с украинскими корнями Мила Йовович в платье от этого же дизайнера пришла на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Сравнить образы решил "Зірковий шлях" в своем Инстаграм.
"Милла Йовович vs Тина Кароль.
На днях актриса появилась на каннской красной дорожке в платье от Lever Couture. К слову, в образе этого же бренда Тина Кароль выступала в Японии.
Чей look вам нравится больше?", - написано было в публикации.
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Фанаты в большинстве своем голосовали за Тину, но и нашлись поклонники Милы:
"Обе невероятно хороши", "Что тут думать? Конечно 2", "Конечно Тина, ей этот образ очень подходит", "Зачем сравнивать … они обе несравнимы!!!", "Тина красотка Наша", "Обожаю Милу", "Конечно же Тина, наша голубоглазая принцеска".
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