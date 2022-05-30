Как пишет Politeka.net, Тина Кароль не так давно примерила прозрачное желто-синее платье, выступая в Японии. А актриса с украинскими корнями Мила Йовович в платье от этого же дизайнера пришла на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Сравнить образы решил "Зірковий шлях" в своем Инстаграм.

"Милла Йовович vs Тина Кароль.

На днях актриса появилась на каннской красной дорожке в платье от Lever Couture. К слову, в образе этого же бренда Тина Кароль выступала в Японии.

Чей look вам нравится больше?", - написано было в публикации.

Фанаты в большинстве своем голосовали за Тину, но и нашлись поклонники Милы:

"Обе невероятно хороши", "Что тут думать? Конечно 2", "Конечно Тина, ей этот образ очень подходит", "Зачем сравнивать … они обе несравнимы!!!", "Тина красотка Наша", "Обожаю Милу", "Конечно же Тина, наша голубоглазая принцеска".

Напомним, Кароль рассказала, что самое важное родители могут дать детям сейчас

А еще Politeka сообщала, что Кароль изумила игривым образом и сплясала перед публикой босиком

Также Politeka сообщала, что Кароль рассказала о самом родном человеке, который отказался ехать за границу



