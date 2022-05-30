Як повідомляє Politeka.net, Культова українська актриса поділилася з шанувальниками новим постом в Instagram. У ньому Сумська привітала Київ з днем народження.
"Києве мій ... Незламний, величний ... Сьогодні тобі 1540 років! Це наша історія! Ніхто, ніколи не відніме у нас цієї величі і краси!!! Київ!", - написала Сумська.
Вона згадала про те, що саме в столиці пройшло їх перше побачення з нинішнім чоловіком Віталієм Борисюком. За словами Сумської, вони гуляли біля Пейзажної алеї.
"Я пам'ятаю наше перше побачення з Віталієм саме тут, біля Пейзажної алеї... ці види бентежать моє серце ...", - написала актриса.
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Вона також поділилася їх з чоловіком фотографією, зробленою на тому самому місці.
Шанувальники зірки не змогли пройти повз.
"Ви дуже хороша пара обожнюю вас ми Україна! І ми всі разом вистоїмо", "це наша земля. Точка", "ви прекрасні! Все Буде Добре!", "Які облличчя у вас, на них написано все", - пишуть люди.
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