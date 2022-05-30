Ольга Сумская поделилась романтичными подробностями из их с мужем жизни.

Как сообщает Politeka.net, культовая украинская актриса поделилась с поклонниками новым постом в Инстаграм. В нем сумская поздравила Киев с днем рождения.

«КИЕВ мой…Несокрушимый, величественный…Сегодня тебе 1540 лет! Это наша ИСТОРИЯ! Никто, никогда не отнимет у нас этого величия и красоты!!! Киев!», - написала Сумская.

Она вспомнила о том, что именно в столице прошло их первое свидание с нынешним мужем Виталием Борисюком. По словам Сумской, они гуляли у Пейзажной аллеи.

«Я помню наше первое свидание с Виталием именно здесь, у Пейзажной аллеи…Эти виды смущают мое сердце…», - написала актриса.

Она также поделилась их с мужем фотографией, сделанной на том самом месте.

Поклонники звезды не смогли пройти мимо.

«Вы очень хорошая пара обожаю вас мы Украина! И мы все вместе выстоим», «Это наша земля. Точка», «Вы прекрасны! Все будет хорошо!», «Какие лица у вас, на них написано все», - пишут люди.

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