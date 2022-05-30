Відповідний пост з'явився на сторінці колишньої підопічної Дмитра Монатіка в Instagram.

Так, Lida Lee повідомила, що після від'їзду нарешті повернулася до Києва.

«Я так довго чекала нашої зустрічі, мій рідний Київ! Вже стало традицією писати тобі листи щороку, на цей раз він буде особливим, осмисленим і таким довгоочікуваним! В останній раз, коли ми з тобою бачилися, ти сміливо, героїчно, і непокірно тримався! Як і сьогодні продовжуєш... тобі було боляче, знаю, як кожному з нас, хто змушений був тимчасово сказати тобі «до зустрічі...», - написала співачка.

Вона зізналася, що не може без Києва. За словами співачки, відчуття того, що ти вдома ні з чим не зрівняється.

«Я хочу, щоб ти знав, я люблю тебе, Київ наш, і ніяк не можу без тебе! Ти з розпростертими обіймами зустрічаєш кожного. І нехай на тобі залишилися рани, майже по всіх твоїх вулицях колючки, "їжаки" і барикади... головне, що порожнеча, яку ти відчував всі ці місяці, починає йти, наповнюючись новими спогадами! Я вдома … І це почуття не зрівняється ні з чим», - написала Lida Lee.

Співачка поділилася своїм новим фото з Києва, на якому позувала посеред вулиці з валізою.

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