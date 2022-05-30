Соответствующий пост появился на странице бывшей подопечной Дмитрия Монатика в инстаграм.

Так, Lida Lee сообщила, что после отъезда наконец вернулась в Киев.

«Я так долго ждала нашей встречи, мой родной Киев! Уже стало традицией писать тебе письма каждый год, на этот раз он будет особенным, осмысленным и таким долгожданным! В последний раз, когда мы с тобой виделись, ты смело, героически, и непокорно держался! Как и сегодня продолжаешь… Тебе было больно, знаю, как каждому из нас, кто вынужден был временно сказать тебе «до встречи…», - написала певица.

Она призналась, что не может без Киева. По словам певицы, ощущение того, что ты дома ни с чем не сравнится.

«Я хочу, чтобы ты знал, я люблю тебя, Киев наш, и никак не могу без тебя! Ты с распростертыми объятиями встречаешь каждого. И пусть на тебе остались раны, почти по всем твоим улицам колючки, «ежи» и баррикады… главное, что пустота, которую ты ощущал все эти месяцы, начинает уходить, наполняясь новыми воспоминаниями! Я дома … И это чувство не сравнится ни с чем», - написала Lida Lee.

Певица поделилась своим новым фото из Киева, на котором позировала посреди улицы с чемоданом.

Напомним, Йовович и Кароль впечатлили видом в прозрачных платьях, украинцы определили лучшую.

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская показала себя на сцене почти 10 лет назад.

Также Politeka писала, что Леся Никитюк призналась, по кому скучает из Киева.