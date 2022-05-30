Кілька годин тому Оля Цибульська вирішила відповісти на питання від користувачів мережі і була максимально чесною.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Оля Цибульська залишилася в Україні після вторгнення росії. Вона активно дає благодійні концерти і веде сторінку в Instagram, де ділиться з підписниками одкровеннями.

Кілька годин тому Оля Цибульська вирішила відповісти на питання від користувачів мережі і була максимально чесною. Так, вона зізналася, що поки не планує їхати за кордон з благодійними концертами.

"Не хочу за кордон, адже тут, вдома, теж багато благодійних концертів... Плюс я у всіх поїздках зі своїм сином. За останні дві доби 10 годин в дорозі. 7-річному хлопчикові це не просто", - зізналася співачка.

Також Оля Цибульська зазначила, що життя триває, створення сім'ї та народження дітей - завжди добре. Але вона визнає, що під час війни не варто влаштовувати пишних весільних гулянь: "Зараз не уявляю собі ніяких гулянь".

Багатьох українців зараз цікавить, коли ж закінчиться війна, яку розв'язала росія. На це питання важко відповісти будь-якій людині. Не стала винятком і Оля Цибульська, яка заявила, що це відомо одному лише Богу і ЗСУ.

Артистка також зазначила, що кожен українець хоче, щоб перемога була швидшою, тому повинен робити для цього все.

"Ми всі хочемо, щоб перемога була швидшою. Якщо кожен прикладе зусилля - вона ще ближче", - заявила Оля Цибульська.

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