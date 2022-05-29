Співачка поділилася кадрами з великого концерту в Києві з далекого 2013 року, до початку війни в Україні.

Популярна українська телеведуча і співачка Оля Цибульська, яка є кумою шоумена і виконавця Дзідзьо, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, до Дня Києва зірка виклала в мережі чарівні кадри з великого концерту на Майдані Незалежності, який відбувся в 2013 році.

На фотографіях молоденьку Олю можна побачити в різних нарядах, вона позує разом з ведучим Микитою Добриніним і ще юними учасниками групи "Время и Стекло" Дорофєєвої і Позитивом. Всі виглядають щасливими і безтурботними, не знаючи, що чекає всю країну попереду.

У підписі до публікації Цибульська розповіла про те прекрасне свято майже 10 років тому. "2013 рік. Останній великий концерт на Майдані Незалежності. До всіх жахливих вбивств в 2014 році, це було центральне місце для танців і пісень. Скільки людей тоді зібралося в столиці з різних куточків України! Я вийшла на сцену і ахнула. Трансляція щастя по всіх каналах держави. Море артистів: юних і маститих. І море щастя. Мій Київ-це море щастя. Людей з різних куточків України. І я зі своїми українськими піснями. Тоді і зараз, люблю і сумую, місто моїх мрій. C Днем народження!",- написала Оля.

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