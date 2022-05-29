Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка і ведуча одного з шоу на музичному каналі разом з Віталієм Козловським. Також Оля є кумою соліста групи Дзідзьо Михайла Хоми. Не забуває Оля і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу співачка вирішила покритикувати українців.

Як виявилося, на українському Ютубі в трендах була пісня Філіпа Кіркорова.

"Ми збираємося на виступи, я побачила сторіс Тараса і мене... Тарас написав накрило, а мене розірвало на частини. Донині в українських трендах на 12-й позиції Асті, яка мовчить про війну і лайно-Кіркоров. І це слухають наші українці. Що має ще впасти на голову, щоб дійшло, просто поясніть. Я спробую пояснити без емоцій. Справа не в тому, що "О, Боже, чому ви не слухаєте Олю Цибульську". Є тисячі українських артистів з крутою українською музикою. Навіть якщо вам не подобається українська музика, ви можете слухати Еда Ширана, Бейонсе, Шакіру... Кого завгодно, міжнародних зірок світових дуже багато, класних. І там точно ви знайдете щось для себе. Просто ці гроші, які пропутінські зірки (Оля замінила в слові зірки першу букву на "П", - прим. ред. ) я по іншому їх не можу назвати, отримують за прослуховування їх музики, в даній ситуації з України. З цих грошей вони платять податки в бюджет Росії. І з цих податків платять зарплати тим, хто приходить і вбиває людей", - сказала Оля.

Нагадаємо, кума Дзідзьо Цибульська вразила пронизливими віршованими рядками

А ще Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська заговорила про ідеального чоловіка

А ще Politeka писала, що кума Дзідзьо Цибульська дала важливу пораду українцям



