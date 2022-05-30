Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка і кума соліста групи Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка також веде одне з шоу на музичному каналі разом з Віталієм Козловським. У Олі є чоловік, якого вона приховує, і семирічний син Нестор. Не забуває Цибульська і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Оля вирішила показати, як їй вдалося зайняти на дві години Нестора. Як можна помітити, син Цибульської грався з іграшкою.

"Боже, бережи винахідників трансформера. Нестор другу годину тихенько грається", - написала Оля під публікацією.

Після цього Оля Цибульська поділилася кадром, де триматися ногою за руку.

"Сьогодні 21 рік разом. І 5 годин в дорозі", - написала Оля.

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