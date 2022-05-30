Популярний український телеведучий, шоумен і ведучий шоу "Орел і Решка" Андрій Бєдняков, який родом з Маріуполя заявив, що повністю переводить свій блог в Instagram на українську мову. Зараз сторінка артиста налічує майже 2 мільйони фоловерів, і там є люди як з України, так і з росії та білорусі.

На своїй сторінці Андрій опублікував миле фото біля моря, зроблене в Маріуполі, так як він сам родом з цього міста. А в підписі до публікації написав про свою позицію щодо переходу на українську мову. Також Бідняков закликав користувачів, яким не подобається його позиція, відписатися від його сторінки.

"На цій фотографії - Андрій. З російським прізвищем Бєдняков. Цей хлопець все своє життя говорив по-російськи. Але "русский язык ущемляют. Мы идём спасать русскоговорящих". Врятували... Відтепер Instagram цього хлопця буде українським. Тому що йому так хочеться. Тому що інакше він не може (але і не треба теж дуже вихваляти. Тому що були речі, за які соромно. Але краще пізно, ніж ніколи). Так він висловлює свою позицію. Позицію проти вбивств, окупації та захоплення територій іншої країни", - написав Андрій.

А також додав наприкінці: "У кожного свій вибір. Російськомовні українці люблять країну не менше. Але це особисто мій вибір. Своєрідний привіт деяким підписникам з Росії. P.S. Це фото, зроблене в Маріуполі. У місті, яке було, є і БУДЕ українським завжди".

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