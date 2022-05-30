Как пишет Politeka.net, 30 мая Соня Евдокименко отмечает день рождения. По этому случаю ее отец опубликовал в своем Instagram довольно смелое фото девушки, лаконично подписав его: «Happy Birthday».
Начали появляться поздравления и на официальной странице девушки в Instagram:
«Милая София, от души поздравляю тебя! Хочу пожелать тебе большого счастья в жизни, сопутствующей удачи во всех начинаниях, светлой любви и нежных чувств сердца. Смелая, Обворожительная, Фееричная, Интересная, Яркая, — будь всегда такой, София, и пусть твои мечты всегда исполняются».
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Напомним, внучка Софии Ротару Соня Евдокименко живет, учится и строит модельную карьеру в Нью-Йорке. Также 21-летняя девушка много путешествует и встречается с вице-президентом IT-компании Readdle Денисом Жадановым. Он старше Сони на 13 лет.
Добавим, ранее стало известно, что сын и внук Софии Ротару были задержаны при попытке сбежать из Украины в Молдову. После полномасштабного вторжения рф в Украину мужчины пытались незаконно пересечь границу на лодке.
Также Politeka.net писала, что внучка Ротару нарвалась на критику из-за новой фотосессии.
Кроме того Politeka.net сообщала, что Соня Ротару заговорила о родственниках, которые остались в Украине.