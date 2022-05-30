Популярный украинский телеведущий, шоумен и ведущий шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков, который родом из Мариуполя заявил, что полностью переводит свой блог в Instagram на украинский язык. Сейчас страница артиста насчитывает почти 2 миллиона фолловеров, и там есть люди как из Украины, так и из россии и беларуси.

На своей странице Андрей опубликовал милое фото у моря, сделанное в Мариуполе, так как он сам родом из этого города. А в подписи к публикации написал о своей позиции по переходу на украинский язык. Также Бедняков призвал пользователей, которым не нравится его позиция, отписаться от его страницы.

"На этой фотографии – Андрей. С русской фамилией Бедняков. Этот парень всю свою жизнь говорил по-русски. Но "русский язык ущемляют. Мы идем спасать русскоговорящих". Спасли… Отныне Инстаграм этого парня будет украинским. Потому что ему так хочется. Потому что иначе он не может (но и не надо тоже очень восхвалять. Потому что были вещи, за которые стыдно. Но лучше поздно, чем никогда). Так он выражает свою позицию. Позицию против убийств, оккупации и захвата территорий другой страны", - написал Андрей.

А также добавил в конце: "У каждого свой выбор. Русскоязычные украинцы любят страну не меньше. Но это лично МОЙ ВЫБОР. Своеобразный привет некоторым подписчикам из России. P.S. Это фото, сделанное в Мариуполе. В городе, который был, есть и БУДЕТ украинским всегда".

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