Как сообщает Politeka.net, телеведущая Лилия Ребрик долгое время вела эфиры "Ранку з Україною" в Черновцах. Сегодня она вместе со своим другом и коллегой Анатолием Анатоличем вернулись на съемку в киевскую студию. Кадрами телеведущая поделилась в своих Инстаграм-Сториз.

На кадрах можно увидеть настолько они счастливы вернуться. Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик поспешили обнять людей, причастных к созданию програмы "Ранок з Україною".

"Мы вернулись в нашу студия в Киеве. Как же мы ждали этих объятий... Как мало человеку нужно для счастья... вернуться на любимую работу", - написала Лилия Ребрик в своих постах. Также телеведущая призналась, что впервые за долгое время она примеряла такой элегантный наряд.

Для новых съемок Анатолий Анатолич выбрал костюм нежного голубого оттенка, который дополнил белой футболкой и кедами в тон.

Лилия позирует рядом с ним в обтягивающем бирюзовом платье, бежевом пиджаке и на высоких каблуках. Образ дополнили стильные часы и сережки. Волосы Ребрик распустила, а макияж сделала едва заметным.

Напомним, что Лилия Ребрик заинтриговала кадрами с красавицами-дочерями в костюмах.

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