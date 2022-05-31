Відома телезірка відповіла на питання, як мотивувати себе не їсти на ніч.

Популярна українська співачка і телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою виконавця Дзідзьо, часто ділиться з шанувальниками всім, що відбувається в її житті, викладаючи на сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня вирішила відповісти на запитання фанатів у сторіс.

Так, серед іншого у Олі запитали: "Який ще (крім жаху в люстерку) повинна бути мотивація не їсти на ніч?"

На це Цибульська виклала гламурне фото в сценічній образі і відповіла не менш оригінально: "Тільки вчора дивилася фотки, де подобаюся собі. І питала себе: чому знову я перетворилася на горщик з борщем. Так круто, коли приємно дивитися на себе. Потрібно повісити таку фотку на холодильник. І люстерко на холодильник. Нам обом".

Зазначимо, раніше ми писали, що Оля Цибульська в День Києва поділилася кадрами з великого концерту в столиці майже 10 років тому. На знімках 2013 року Олю можна побачити ще зовсім юною, вона вела концерт разом з шоуменом Микитою Добриніним.

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